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Бүген «Бию көрәше» бәйгесе финалы була, төп приз – 150 мең сум

Бүген, 27 августта, 18:00 сәгатьтә Казанның Кабан күле буенда «Хәрәкәттә – бәрәкәт» проектының йомгаклау чарасы буларак «Бию көрәше» бәйгесе уздырыла.

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