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Актер Владимир Епифанцев отказался считать себя жителем России

Актер Владимир Епифанцев отказался считать себя жителем России

Актер Владимир Епифанцев в последнее время неоднократно высказывался с критикой в адрес России. В частности, он употреблял словосочетание «фашистское государство» и возмущался тем, что в стране запретили собирать мухоморы.

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СЕРГЕЙ Лютов
&quot;Лучше быть, чем казаться!&quot; - Играть героев и БЫТЬ героем-патриотом - совсем не одно и то же!
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15 час.
НН
Надежда Никитина
И этого забудем. У него то вообще с психикой проблемы и давно.
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14 час.
Бендер Задунайский
Эсли это так ,  то пусть этот гражданин идет лесом ! Ъ.
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12 час.

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