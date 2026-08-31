ВЦИОМ: Новости о СВО вызвали наибольший резонанс у русских

Валерий Фёдоров из ВЦИОМ сообщил, что новости о Специальной военной операции вызывают наибольший интерес у русских.
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