За сутки 29 апреля в Иркутской области потушили 11 лесных пожаров

За сутки 29 апреля 2024 года в Приангарье ликвидировали 10 вновь зарегистрированных возгораний на общей площади 78 гектаров: два – Братском районе, по одному – в Боханском, Шелеховском, Нукутском, Ангарском, Иркутском, Куйтунском, Тайшетском районах.
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