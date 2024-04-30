За сутки 29 апреля в Иркутской области потушили 11 лесных пожаров

За сутки 29 апреля 2024 года в Приангарье ликвидировали 10 вновь зарегистрированных возгораний на общей площади 78 гектаров: два – Братском районе, по одному – в Боханском, Шелеховском, Нукутском, Ангарском, Иркутском, Куйтунском, Тайшетском районах.