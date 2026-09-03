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Загитова должна 24,5 тысячи рублей за нарушение ПДД

Загитова должна 24,5 тысячи рублей за нарушение ПДД

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова накопила неоплаченные штрафы за нарушение ПДД.

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