Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Марианна Шахбазян
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Зря они испытывают терпение Кремля: МИД Киргизии рекомендовал воздержаться от поездок в РФ - вторые после Таджикистана

Зря они испытывают терпение Кремля: МИД Киргизии рекомендовал воздержаться от поездок в РФ - вторые после Таджикистана

У нас начался долгожданный «бунт на корабле», так сказать! Наши замечательные соседи из Центральной Азии стали жертвами собственной пропаганды: уверовали, что это Россия зависит от их миграционных потоков, а не они – от возможности пристраивать в Россию своих граждан.

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vasilii_titov_60 титов
Чеч меньше чёрных,тем чище небо
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16 час.
АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП                                                                                                                       Сколько волка не корми, он всё в лес смотрит! Эти друзья до тех пор, пока ты не повернулся к ним спиной!!!
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14 час.

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