Молитва на исцеление в праздник чудотворной Озерянской иконы Божией Матери 12 ноября 2023 года Марина ОнегинаВ православных храмах 12 ноября 2023 года будут звучать общие молитвы перед иконой Божией Матери.
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