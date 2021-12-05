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Новый анекдот от американцев

Новый анекдот от американцев

Тётя абсолютно ничего не соображает в жизни на Украине и в России. Или просто троллит украинцев. Американцы сначала выдумают набор совершенно нелепых легенд, а потом в реальном мире действовать, исходя из того, что сам же выдумал пять минут назад.

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