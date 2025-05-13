В Казани состоялись встречи с шейхом Ибрагимом бен Халифой Аль Халифой из Бахрейна

В Казань с официальным визитом прибыл Шейх Ибрагим бен Халифа Аль Халифа из Бахрейна. Его приезд приурочен к первой международной конференции AAOIFI в России, которая проходит в рамках XVI международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».