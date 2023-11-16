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Спички - не игрушка

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Россия красиво накажет конфискаторов своих активов

Россия красиво накажет конфискаторов своих активов

© РИА Новости / Алексей Агарышев Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США, несмотря на долгие метания, сомнения и сидение в шпагате на трех стульях, большинством голосов все же одобрил законопроект, предусматривающий использование замороженных российских активов для помощи Украине.

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