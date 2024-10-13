Советы нейросети Microsoft Copilot могут привести к смерти в 22% случаев

Советы нейросети Microsoft Copilot, могут нанести серьёзный ущерб здоровью человека или даже привести к смерти как минимум в 22% случаев, заявили исследователи из Германии и Бельгии, сообщил 13 октября веб-сайт Windows Central.
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