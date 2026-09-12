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Царьград

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Иран давит, хуситы штурмуют. Богатеет – Россия. Цена на русскую нефть взлетела до $125

Иран давит, хуситы штурмуют. Богатеет – Россия. Цена на русскую нефть взлетела до $125

В результате действий иранцев и хуситов в мире растут цены на нефть. Русская продаётся уже по 125 долларов за баррель.

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