Brazilian judge orders lid of secrecy lifted in Flavio Bolsonaro probe

A Brazilian Supreme Court judge ordered Sunday that police evidence in a corruption probe of presidential candidate Flavio Bolsonaro be made public.
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