Задержанный по делу о хищениях генерал Шестеров владел квартирой и мотоциклом

Задержанный по делу о хищении денег, выделенных на строительство парка «Патриот», заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров задекларировал квартиру и мотоцикл Harley Davidson.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии