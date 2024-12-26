В Apple объяснили удаление приложений СМИ и VPN-сервисов из App Store

Американская корпорация Apple удаляет VPN-сервисы, а также подкасты и приложения некоторых средств массовой информации из магазина приложений App Store, объясняя это требованиями законодательства России, сообщает организация "Репортеры без границ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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