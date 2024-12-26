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В Apple объяснили удаление приложений СМИ и VPN-сервисов из App Store

В Apple объяснили удаление приложений СМИ и VPN-сервисов из App Store

Американская корпорация Apple удаляет VPN-сервисы, а также подкасты и приложения некоторых средств массовой информации из магазина приложений App Store, объясняя это требованиями законодательства России, сообщает организация "Репортеры без границ".

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