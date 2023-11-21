ОСН: встречать 2024 год нужно в ярких нарядах с блестками и пайетками

Новый 2024 год будет годом Зеленого Деревянного Дракона. В Китае он является символом императорской власти и стремления быть в центре внимания, поэтому эксперты советуют встречать праздник в роскошных нарядах.
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