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Китай

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Отношения РФ и Китая превосходят классические союзы из прошлого -- С. Лавров

Москва, 18 мая /Синьхуа/ -- Визит президента РФ Владимира Путина в Китай подтвердил, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства превосходят по своему качеству традиционные межгосударственные союзы прежней эпохи.

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