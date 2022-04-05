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Зеленский заявил, что заинтересован в полном и прозрачном расследовании событий в Буче

Зеленский заявил, что заинтересован в полном и прозрачном расследовании событий в Буче

Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в полном и прозрачном расследовании событий в населенном пункте Буча Киевской области.

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