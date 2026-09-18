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Царьград

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Росстат выявил 53 региона России с безработицей ниже 2%

Росстат выявил 53 региона России с безработицей ниже 2%

Росстат зафиксировал уровень безработицы 2% или ниже в 53 регионах России за период с мая по июль 2026 года.

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