Силовые структуры не поддержали идею легализации «белых» хакеров

В Госдуме состоялось обсуждение поправок в Уголовный кодекс, которые предусматривают освобождение от ответственности за создание и использование вредоносного ПО тех хакеров, которые ищут уязвимости в информсистемах по заказу компаний.
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