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Открытие Олимпиады-2022, Россия обыграла Украину в мини-футбол, «МЮ» вылетел из Кубка Англии, КХЛ предложила не доигрывать чемпионат и другие новости утра

Открытие Олимпиады-2022, Россия обыграла Украину в мини-футбол, «МЮ» вылетел из Кубка Англии, КХЛ предложила не доигрывать чемпионат и другие новости утра

Доброе олимпийское утро! Влетаем в выходные с нашим утренним дайджестом! ☀️ 1. В Пекине прошла церемония открытия зимней Олимпиады-2022.

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