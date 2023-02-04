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Захарова: санкции Канады против российских журналистов и артистов сравнимы с практиками нацистской Германии

Захарова: санкции Канады против российских журналистов и артистов сравнимы с практиками нацистской Германии

Ограничительные меры, введенные Оттавой в отношении российских журналистов и артистов, сравнимы с практиками нацистской Германии.

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