Литва предложила пересмотреть Оттавскую конвенцию для стран НАТО

Советник президента Литвы предложила странам восточного фланга НАТО выйти из Оттавской конвенции. В условиях изменившейся геополитики планируется совместное обсуждение с соседними Россией и Белоруссией странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии