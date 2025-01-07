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Литва предложила пересмотреть Оттавскую конвенцию для стран НАТО

Литва предложила пересмотреть Оттавскую конвенцию для стран НАТО

Советник президента Литвы предложила странам восточного фланга НАТО выйти из Оттавской конвенции. В условиях изменившейся геополитики планируется совместное обсуждение с соседними Россией и Белоруссией странами.

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