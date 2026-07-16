Unisender объявил о старте приема заявок на ежегодную «Премию Unisender»

AdIndex выступит информационным партнером мероприятия К участию приглашаются бренды, маркетологи, агентства, редакторы и команды, работающие с email-коммуникациями в сегментах B2C, B2B, D2C и других направлениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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