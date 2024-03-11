Филиппо заявил, что Запад не расследует подрыв «Северных потоков» из-за вины США

Руководитель французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в ЕП, политик Флориан Филиппо предположил в беседе с РИА Новости, что западные страны не ведут расследование диверсии на газопроводах «Северный поток», поскольку к инциденту причастны Соединенные Штаты Америки и другие государства Североатлантического альянса.
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