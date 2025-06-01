США потеряли контроль над морями

США серьезно зависят от морских перевозок и им нужны суда для доставки грузов. Около 80% их международной торговли, а также почти 90% поставок и оборудования для своих вооруженных сил, включая топливо, боеприпасы и продовольствие осуществляется по морю.
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