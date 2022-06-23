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Премьер Болгарии обвинил российского посла в свержении правительства

Премьер Болгарии обвинил российского посла в свержении правительства

После того, как премьер-министру Болгарии Кирилу Петкову вместе с его правительством был вынесен вотум недоверия, политик переложил ответственность на случившееся на трех болгарских политиков, а также российского посла в Софии Элеонору Митрофанову.

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