Как выглядит первый парк в Восточном микрорайоне Тюмени имени писателя Лагунова. Фоторепортаж

В Тюмени в Восточном районе открыли парк имени писателя Константина Лагунова. Это первая крупная зеленая зона в округе, которая, по словам жителей, составит конкуренцию Гилевской роще и экопарку Затюменскому.
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