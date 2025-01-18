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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наварро стала лицом люксового бренда украшений

Наварро стала лицом люксового бренда украшений

Она стала лицом Mejuri. «Украшения – способ проявить свой стиль, потому что я всегда в теннисной одежде», – сказала восьмая ракетка мира.

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