Французский политик обвинил Европу в срыве мирных договоренностей по Украине

Лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что нынешние заявления Киева о возможной трехсторонней встрече с Россией и США не меняют ситуацию, сложившуюся после переговоров 2022 года.
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