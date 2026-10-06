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Французский политик обвинил Европу в срыве мирных договоренностей по Украине

Французский политик обвинил Европу в срыве мирных договоренностей по Украине

Лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что нынешние заявления Киева о возможной трехсторонней встрече с Россией и США не меняют ситуацию, сложившуюся после переговоров 2022 года.

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