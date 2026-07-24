Что не сгорело, то утонет. Когда закончатся дожди, пришедшие на Алтай после долгой жары

Солнечных дней не ожидается Кто просил дождик? До конца июля в крае ожидаются ливни, грозы и пасмурная погода — это целая неделя дождей, которая пришла на смену аномальной жаре, продержавшейся в регионе почти два месяца.
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