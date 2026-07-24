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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Что не сгорело, то утонет. Когда закончатся дожди, пришедшие на Алтай после долгой жары

Что не сгорело, то утонет. Когда закончатся дожди, пришедшие на Алтай после долгой жары

Солнечных дней не ожидается Кто просил дождик? До конца июля в крае ожидаются ливни, грозы и пасмурная погода — это целая неделя дождей, которая пришла на смену аномальной жаре, продержавшейся в регионе почти два месяца.

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