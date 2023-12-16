Сенатор Фокс заявила о расширении расследования из-за антисемитизма в вузах США

Председатель комитета палаты представителей США по образованию Вирджиния Фокс заявила, что расследование в отношении ректоров Гарвардского, Пенсильванского университетов и Массачусетского технологического института, где были зафиксированы вспышки антисемитизма на фоне конфликта на Ближнем Востоке будут продолжены.