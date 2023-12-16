Сенатор Фокс заявила о расширении расследования из-за антисемитизма в вузах США

Председатель комитета палаты представителей США по образованию Вирджиния Фокс заявила, что расследование в отношении ректоров Гарвардского, Пенсильванского университетов и Массачусетского технологического института, где были зафиксированы вспышки антисемитизма на фоне конфликта на Ближнем Востоке будут продолжены.
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