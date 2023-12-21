МИД: КНР отвергает внесение Украиной компании CRCC в список «спонсоров войны»

Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что Китай выступает против решения Украины внести в список «международных спонсоров войны» китайскую компании China Railway Construction Corporation.
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