6.10-22.01 Выставка «Школа Филонова» в Мраморном дворце

Экспозицию составят около 120 произведений живописи и графики, созданных мастерами аналитического искусства – учениками и последователями корифея русского авангарда Павла Филонова – из собрания Русского музея, Государственного Музея истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Галеев-Галереи (Москва).
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