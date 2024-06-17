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В Иркутске задержали руководителя Восточно-Сибирской железной дороги за взятку.

В Иркутске задержали руководителя Восточно-Сибирской железной дороги за взятку.

 Иркутск, 17 июня — РИА Новости. Руководитель Восточно-Сибирской железной дороги был взят под арест в Иркутске по подозрению в получении крупной взятки, информирует пресс-служба Свердловского районного суда города.

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