В Иркутске задержали руководителя Восточно-Сибирской железной дороги за взятку.

Иркутск, 17 июня — РИА Новости. Руководитель Восточно-Сибирской железной дороги был взят под арест в Иркутске по подозрению в получении крупной взятки, информирует пресс-служба Свердловского районного суда города.
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