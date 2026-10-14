Рейтинг составлен на основе экспертного опроса, он проводится методом закрытого анкетирования. В нем участвуют политологи, политтехнологи, медиаксперты, журналисты.
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