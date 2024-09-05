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Конфликт может быстро завершиться: Путин назвал главную причину, которая мешает миру

Конфликт может быстро завершиться: Путин назвал главную причину, которая мешает миру

В своем выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений о ситуации на Украине, подчеркнув, что конфликт мог бы давно завершиться, если бы Киев не следовал указаниям своих западных "хозяев".

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Комментарии
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Алина Белова
Должны  сейчас , после событий в Курске и Белгороде, забыть даже  слово  ПЕРЕГОВОРЫ. Идём  дальше к заданым  целям, не  останавливаясть на  полпути.
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19 час.
А
Александр
Шойгу так подставил, что никак не опомнимся.
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17 час.

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