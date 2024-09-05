В своем выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений о ситуации на Украине, подчеркнув, что конфликт мог бы давно завершиться, если бы Киев не следовал указаниям своих западных "хозяев".
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