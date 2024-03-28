Ефимов: оборот обрабатывающей промышленности в Москве в январе вырос в 1,5 раза

В январе этого года оборот обрабатывающей промышленности Москвы, за исключением нефтегазового сектора, составил 510,2 миллиарда рублей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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