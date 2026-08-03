Польша подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой

Польские истребители поднимались в воздух для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20 над Балтийским морем, воздушное пространство Польши нарушено не было, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 3 августа на платформе Х.
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