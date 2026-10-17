Новоаннинцы отметят День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Сегодня 10:00 в РДК «Победа» состоится торжественная программа: 👏Чествование лучших работников АПК нашего района; 🪗Концерт с участием творческих коллективов; 🪆Выставка декоративно-прикладного творчества.
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