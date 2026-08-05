Юрист Южалин рассказал, могут ли запретить перекуры на работе

Перекуры во время работы в России не регулируются отдельными нормами Трудового кодекса. Их длительность и количество зависят от работодателя и внутренних правил компании, сообщил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.
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