В Александрове возбудили дело о нападении на участника СВО

После выхода в эфире федерального канала сюжета об избиении участника специальной военной операции, по поручению руководства следственного управления материалы проверки были переданы следователям СК по Владимирской области.
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