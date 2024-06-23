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Владимирские новости

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В Александрове возбудили дело о нападении на участника СВО

В Александрове возбудили дело о нападении на участника СВО

После выхода в эфире федерального канала сюжета об избиении участника специальной военной операции, по поручению руководства следственного управления материалы проверки были переданы следователям СК по Владимирской области.

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