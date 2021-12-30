Путин пообещал партнерам из Европы большие объема газа после запуска "Северного потока-2"

Как сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона, дополнительные объемы природного газа из России начнут поступать в страны Европы сразу же, как только будет разрешен запуск «Северного потока-2».
Как сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона, дополнительные объемы природного газа из России начнут поступать в страны Европы сразу же, как только будет разрешен запуск «Северного потока-2».
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