Журнал «Профиль»

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Путин пообещал партнерам из Европы большие объема газа после запуска "Северного потока-2"

Путин пообещал партнерам из Европы большие объема газа после запуска "Северного потока-2"

Как сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона, дополнительные объемы природного газа из России начнут поступать в страны Европы сразу же, как только будет разрешен запуск «Северного потока-2».

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