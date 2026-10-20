Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров провел матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто» (1:3), отразив 29 из 31 броска, что составляет 93,5% точности.
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