Когда его друзей - Хармса, Введенского, Заболоцкого арестовали, у всех в деле значилось: «за связь с врагом народа Маршаком».
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