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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Машины побеждают: Гильдия актеров США приняла возможности ИИ для озвучки ви...

Машины побеждают: Гильдия актеров США приняла возможности ИИ для озвучки ви...

Машины побеждают: Гильдия актеров США приняла возможности ИИ для озвучки видеоигрСегодня гильдия актеров США SAG-AFTRA объявила о заключении соглашения, которое она определяет как “новаторское”, с компанией Replica Studios, специализирующейся на технологиях искусственного интеллекта в игровой индустрии.

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