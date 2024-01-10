Машины побеждают: Гильдия актеров США приняла возможности ИИ для озвучки ви...

Машины побеждают: Гильдия актеров США приняла возможности ИИ для озвучки видеоигрСегодня гильдия актеров США SAG-AFTRA объявила о заключении соглашения, которое она определяет как “новаторское”, с компанией Replica Studios, специализирующейся на технологиях искусственного интеллекта в игровой индустрии.