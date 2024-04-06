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Парламентская газета

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Кто и когда остановит НАТО

Кто и когда остановит НАТО

Сегодня НАТО представляет собой агрессивный блок, чья основная задача — поставить на колени сначала Россию, а потом Китай, уверен экс-председатель Правительства РФ и бывший руководитель ФСБ, а ныне глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

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