Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кошмар
    И Старовойта надо прошерстить хорошенько.Украли тысячи жиз...
  • Кошмар
    Ты про Сырского что ли?Киев плюёт на мор...
  • Алексей
    Вроде Б. Асад где-то под Москвой, вот пусть и приютит их у себя пока они не устроятся как им хочется."Увезли в глушь":...

Иноземный ученик устал терпеть учителя математики в школе: Пришел с молотком на разборки

Иноземный ученик устал терпеть учителя математики в школе: Пришел с молотком на разборки

Царьград Шестиклассник в Подмосковье напал на учительницу с молотком во время урока Фото: Pogiba Alexandra/news.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Светлый
Поднять руку на учителя? Да он - фашист!!!
Ответить
3 час.
Мария
Его оценка не устроила!
Ответить
2 час.
Владимир Бурмистров
В тихом омуте черти водятся. Бандеровцы, освобождённые трутнем кукурузным тоже тихими прикидывались, внедряясь во власть. Что мы имеем? Вот и с мигрантами будет такая же история, хотя и сейчас они имеют большое влияние на властные и правоохранительные структуры.
Ответить
1 час.
наверх