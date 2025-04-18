Иноземный ученик устал терпеть учителя математики в школе: Пришел с молотком на разборки

Владимир Бурмистров

В тихом омуте черти водятся. Бандеровцы, освобождённые трутнем кукурузным тоже тихими прикидывались, внедряясь во власть. Что мы имеем? Вот и с мигрантами будет такая же история, хотя и сейчас они имеют большое влияние на властные и правоохранительные структуры.