Дети мигрантов из Таджикистана избили русскую девочку прямо в школе

Царьград Фото: Freepik.com В СК России обратился житель поселка Рамешки Тверской области и сообщил, что двое школьников, которые являются выходцами из Таджикистана, систематически издеваются над его дочерью, а в апреле текущего года они избили её прямо в школе.
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