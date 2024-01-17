Любители зимней рыбалки массово получили штрафы

В период новогодних праздников в 2024 году на морских и речных акваториях Приморского края выявлено 103 нарушителя рыбоохранного законодательства – рыбаки массово вышли на лед за корюшкой и навагой, сообщает PRIMPRESS.
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